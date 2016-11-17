Незаконные боеприпасы изъяли в Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Первомайские полицейские изъяли 865 патронов, которые незаконно хранились в магазине. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.
Правоохранители получили информацию, что в помещении оружейного магазина в городе Первомайск, незаконно хранятся боеприпасы.
Во время проведения следственных действий, за металлическим шкафом в подсобном помещении торгового заведения правоохранителями был найден пакет с патронами калибра 5,45мм в количестве 865 штук, на которые отсутствовали соответствующие разрешительные документы на хранение и продажу.
Изъятое направлено в Николаевский НИЭКЦ МВД Украины для проведения судебных экспертиз.
Правоохранителями начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.