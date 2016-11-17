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Незаконные боеприпасы изъяли в Николаевской области

Незаконные боеприпасы изъяли в Николаевской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Первомайские полицейские изъяли 865 патронов, которые незаконно хранились в магазине. Об этом УНН  сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

Правоохранители получили информацию, что в помещении оружейного магазина в городе Первомайск, незаконно хранятся боеприпасы.

Во время проведения следственных действий, за металлическим шкафом в подсобном помещении торгового заведения правоохранителями был найден пакет с патронами калибра 5,45мм в количестве 865 штук, на которые отсутствовали соответствующие разрешительные документы на хранение и продажу.

Изъятое направлено в Николаевский НИЭКЦ МВД Украины для проведения судебных экспертиз.

Правоохранителями начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

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