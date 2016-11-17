Незаконні боєприпаси вилучили на Миколївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Первомайські поліцейські вилучили 865 набоїв, які незаконно зберігались у крамниці. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Миколаївської області.
Правоохоронці отримали інформацію, що в приміщенні збройового магазину у місті Первомайськ, незаконно зберігаються боєприпаси.
Під час проведення слідчих дій, за металевою шафою у підсобному приміщенні торговельного закладу правоохоронцями було знайдено пакет з набоями калібру 5,45мм у кількості 865 штук, на які були відсутні відповідні дозвільні документи на зберігання та продаж.
Вилучене направлено до Миколаївського НДЕКЦ МВС України для проведення судових експертиз.
Правоохоронцями розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєння злочину.