Неймар из-за дисквалификации пропустит матч с "Реалом"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Нападающий "Барселоны" Неймар получил дополнительную дисквалификацию (на три игры) испанской Примеры по иронические аплодисменты в сторону арбитра после своего удаления в матче 31-го тура с "Малагой" (0: 2), передает УНН со ссылкой на сайт Федерации футбола Испании.
Бразилец должен был пропустить один матч, но, покидая поле, саркастически поаплодировал судьи, что нашло свое отражение в протоколе и стало причиной дополнительной дисквалификации на три встречи.
Таким образом, Неймар не сыграет против "Реал Сосьедад" и "Осасуны", а также пропустит матч с главным конкурентом за чемпионство - мадридским "Реалом".
Стоит отметить, что на счету 25-летнего бразильца 9 голов и 14 результативных передач в 26 матчах Примеры.