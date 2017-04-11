Неймар через дискваліфікацію пропустить матч з "Реалом"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Нападник “Барселони” Неймар отримав додаткову дискваліфікацію (на три гри) іспанської Прімери за іронічні оплески в сторону арбітра після свого вилучення в матчі 31-го туру з “Малагою” (0:2), передає УНН з посиланням на сайт Федерації футболу Іспанії.
Бразилець повинен був пропустити один матч, але, покидаючи поле, саркастично поаплодував судді, що знайшло своє відображення в протоколі і стало причиною додаткової дискваліфікації на три зустрічі.
Таким чином, Неймар не зіграє проти “Реал Сосьєдаду” і “Осасуни”, а також пропустить матч з головним конкурентом за чемпіонство — мадридським “Реалом”.
Варто відзначити, що на рахунку 25-річного бразильця 9 голів і 14 результативних передач в 26 матчах Прімери.