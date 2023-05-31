Неустановленный БпЛА упал на территорию Ильского НПЗ на Кубани - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В среду, около 4 утра, неустановленный БпЛА упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в краснодарском крае рф, сообщают российские СМИ, а также оперативный штаб региона, пишет УНН.
Детали
В оперативном штабе региона отмечают, что в результате падения беспилотник якобы разбился. Никто не пострадал, инфраструктура завода не повреждена. Возгорания на территории предприятия также не произошло.
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Также сегодня около 3 утра в краснодарском крае рф произошел пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. Губернатор краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал вероятной причиной возгорания попадание беспилотников.