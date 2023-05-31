Неустановленный БпЛА упал на территорию Ильского НПЗ на Кубани - росСМИ

Детали

В оперативном штабе региона отмечают, что в результате падения беспилотник якобы разбился. Никто не пострадал, инфраструктура завода не повреждена. Возгорания на территории предприятия также не произошло.

Дополнение

Также сегодня около 3 утра в краснодарском крае рф произошел пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. Губернатор краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал вероятной причиной возгорания попадание беспилотников.