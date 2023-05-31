Невстановлений БпЛА впав на територію Ільського НПЗ на Кубані - росЗМІ

Деталі

В оперативному штабі регіону зазначають, що внаслідок падіння безпілотник нібито розбився. Ніхто не постраждав, інфраструктура заводу не пошкоджена. Загоряння на території підприємства також не сталося.

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Також сьогодні близько 3 ранку в краснодарському краї рф сталася пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі. Губернатор краснодарського краю Веніамін Кондратьєв назвав ймовірною причиною загоряння влучання безпілотників.