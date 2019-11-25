Неизвестный "заминировал" судно в порту Одессы, взрывчатку не нашли
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Утром в понедельник, 25 ноября, в Одессе в полицию поступило сообщение о заминировании одного из судов в одесском порту. Вследствие проверки взрывоопасных предметов не найдено. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Так, сегодня утром в полицию поступило анонимное сообщение о том, что на борту одного из контейнеровозов якобы заложена взрывчатка. Работники взрывотехнического управления одесской полиции, проверили судно, никаких опасных предметов не обнаружили.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Полицией проводятся мероприятия по установлению личности правонарушителя и привлечению его к ответственности.
Напомним, в Киеве до 6 лет лишения свободы осудили мужчину, который "заминировал" станцию столичного метро.