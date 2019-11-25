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Невідомий "замінував" судно в порту Одеси, вибухівку не знайшли

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Зранку в понеділок, 25 листопада, в Одесі до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування одного з суден в Одеському порту. Внаслідок перевірки вибухонебезпечних предметів не знайдено. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

Так, сьогодні вранці до поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що на борту одного з контейнеровозів нібито закладено вибухівку. Працівники вибухотехнічного управління одеської поліції, які перевірили судно, ніяких небезпечних предметів не виявили. 

Наразі вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Поліцією проводяться заходи по встановленню особи правопорушника та притягненню його до відповідальності.

Нагадаємо, у Києві до 6 років позбавлення волі засудили чоловіка, який "замінував" станцію столичного метро.

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Кримінал та НП

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