Неизвестный сообщил о минировании Запорожской АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Анонимное сообщение о минировании Запорожской атомной электростанции поступило вчера, 13 февраля, в конце рабочего дня. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Сообщение о взрывном устройстве на АЭС поступило в Энергодарский отдел полиции. На электростанции была проведена проверка. Взрывных устройств обнаружено не было.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 259 УК Украины - ложное сообщение об угрозе безопасности людей.
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Как сообщал УНН, в прошлом году было почти 2,5 тысячи сообщений про фальшивые заминирования.