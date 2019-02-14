Неизвестный сообщил о минировании Запорожской АЭС

Сообщение о взрывном устройстве на АЭС поступило в Энергодарский отдел полиции. На электростанции была проведена проверка. Взрывных устройств обнаружено не было.



По данному факту начато уголовное производство по ст. 259 УК Украины - ложное сообщение об угрозе безопасности людей.



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Как сообщал УНН, в прошлом году было почти 2,5 тысячи сообщений про фальшивые заминирования.





