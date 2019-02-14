Невідомий повідомив про мінування Запорізької АЕС

Повідомлення про вибуховий пристрій на АЕС надійшло до Енергодарського відділу поліції. На електростанції було проведено перевірку. Вибухових пристроїв знайдено не було.



За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 259 КК України – неправдиве повідомлення про загрозу безпеці людей.



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Як повідомляв УНН, у минулому році було майже 2,5 тисячі повідомлень про фальшиві замінування.





