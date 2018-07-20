Неизвестный напал с ножом на пассажиров автобуса в Германии

Также есть информация, что преступник задержан, им оказался 30-летний выходец из Ирана.

На данный момент дорога через Кюкницу частично перекрыта, полиция выясняет мотивы преступника и обстоятельства произошедшего.

Напомним, 18 июля, мужчина совершил нападение на бригаду скорой помощи в Днепре.



Напомним, на Закарпатье во время вызова на место компактного проживания цыган было совершено нападение на бригаду экстренной медицинской помощи.