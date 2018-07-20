Невідомий напав з ножем на пасажирів автобуса в Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. В околицях німецького міста Кюкніца невідомий з кухонним ножем напав на пасажирів автобуса. За попередньою інформацією поранено 14 осіб, 2 людей у важкому стані. Про це повідомляє УНН з посиланням на ln-online.de.
Також є інформація, що злочинець затриманий, ним виявився 30-річний виходець з Ірану.
На даний момент дорога через Кюкніцу частково перекрита, поліція з'ясовує мотиви злочинця і обставини події.
Нагадаємо, 18 липня, чоловік скоїв напад на бригаду швидкої допомоги в Дніпрі.
Нагадаємо, на Закарпатті під час виклику на місце компактного проживання циган було скоєно напад на бригаду екстреної медичної допомоги.