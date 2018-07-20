Невідомий напав з ножем на пасажирів автобуса в Німеччині

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. В околицях німецького міста Кюкніца невідомий з кухонним ножем напав на пасажирів автобуса. За попередньою інформацією поранено 14 осіб, 2 людей у важкому стані. Про це повідомляє УНН з посиланням на ln-online.de.

Також є інформація, що злочинець затриманий, ним виявився 30-річний виходець з Ірану.

На даний момент дорога через Кюкніцу частково перекрита, поліція з'ясовує мотиви злочинця і обставини події.

Нагадаємо, 18 липня, чоловік скоїв напад на бригаду швидкої допомоги в Дніпрі.

Нагадаємо, на Закарпатті під час виклику на місце компактного проживання циган було скоєно напад на бригаду екстреної медичної допомоги.

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