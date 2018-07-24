Неизвестные ночью напали на директора департамента НКРЭКУ

"Сегодня ночью под подъездом на меня напали нелюди с криком не трогай НАК (НАК "Нафтогаз Украины" - ред.)..." - отметила она.

Рябуха сообщила, что написала заявление в полицию.

Также известно, что Рябуха занимается проверкой "Укртрансгаза" и "Нафтогаза".

Напомним, в Кривом Роге избили журналиста, который расследовал отравление собак.