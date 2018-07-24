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Невідомі вночі напали на директора департаменту НКРЕКП

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Сьогодні вночі невідомі напали на директора департаменту з регулювання відносин в нафтогазовій сфері Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Тетяну Рябуху. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Сьогодні вночі під під’їздом на мене напали нелюди з криком не чіпай НАК (НАК "Нафтогаз України" - ред.)…", - зазначила вона.

Рябуха повідомила, що написала заяву в поліцію.

Також відомо, що Рябуха займається перевіркою "Укртрансгазу" та "Нафтогазу".

Нагадаємо, у Кривому Розі побили журналіста, який розслідував отруєння собак.

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