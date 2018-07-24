Невідомі вночі напали на директора департаменту НКРЕКП

"Сьогодні вночі під під’їздом на мене напали нелюди з криком не чіпай НАК (НАК "Нафтогаз України" - ред.)…", - зазначила вона.

Рябуха повідомила, що написала заяву в поліцію.

Також відомо, що Рябуха займається перевіркою "Укртрансгазу" та "Нафтогазу".

Нагадаємо, у Кривому Розі побили журналіста, який розслідував отруєння собак.