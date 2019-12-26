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Неизвестные в масках в Николаевской области связали и ограбили супругов

Неизвестные в масках в Николаевской области связали и ограбили супругов

Киев  •  УНН

 • 12375 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Трое неизвестных в масках в Николаевской области проникли в дом супругов и, избив хозяина, связали пару и украли у супругов ювелирные изделия и 20 тысяч гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.

"Около 5:50 часов утра 26 декабря в Витовское отделение полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение от 60-летней жительницы села Полигон о том, что в их с мужем дом проникли трое неизвестных, лица которых были скрыты масками. Когда супруги спали, нападавшие проникли в помещение, нанеся телесные повреждения хозяину, связали его и жену скотчем, нападавшие отобрали у супругов ювелирные изделия и 20 тысяч гривен и скрылись", - сообщили в полиции.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 187 УК Украины "Разбой", что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители разыскивают нападавших и принимают меры для их задержания.

Напомним, в Николаевской области трое неизвестных в масках связали сторожа и устроили погром в сельсовете.

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