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На Миколаївщині троє невідомих у масках зв'язали сторожа й влаштували погром у сільраді

На Миколаївщині троє невідомих у масках зв'язали сторожа й влаштували погром у сільраді

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. На Миколаївщині троє невідомих чоловіків вдерлися до приміщення сільради, зв’язали охоронця, влаштували погром і "передали вітання голові сільради". Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.

"Сьогодні, 12 грудня, близько 3:30 троє невідомих у масках увірвались до приміщення Галицинівської сільської ради у Вітовському районі, зв’язали пенсіонерку, яка виконувала функції сторожа, та вчинили погром", - сказано у повідомленні.

Як повідомляє пресслужба, зловмисники наказали жінці мовчати, потім вибили двері до всіх кабінетів, забрали 13 нових ноутбуків, які сільрада напередодні отримала, вісім упаковок офісного паперу й "втекли, передавши вітання голові".

Подію кваліфіковано за ознаками ч. 3 ст. 187 ККУ "Розбій", що карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини злочину, а також встановлюють осіб, які вчинили розбійний напад. Тривають першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, у селі Нове під Мелітополем Запорізької області скоєно розбійний напад на автозаправку. 

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