В Николаевской области трое неизвестных в масках связали сторожа и устроили погром в сельсовете

"Сегодня, 12 декабря, около 3:30 трое неизвестных в масках ворвались в помещение Галициновского сельского совета в Витовском районе, связали пенсионерку, которая выполняла функции сторожа, и произвели погром", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, злоумышленники приказали женщине молчать, потом выбили двери во все кабинеты, забрали 13 новых ноутбуков, которые сельсовет накануне получил, восемь упаковок офисной бумаги и "убежали, передав приветствие голове".

Событие квалифицированы по признакам ч. 3 ст. 187 УК "Разбой", что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства преступления, а также устанавливают лиц, совершивших разбойное нападение. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, в селе Новое под Мелитополем Запорожской области совершено разбойное нападение на автозаправку.