Невідомі у масках на Миколаївщині зв'язали і пограбували подружжя

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Троє невідомих у масках на Миколаївщині проникли у будинок подружжя і, побивши господаря, зв'язали пару і вкрали у подружжя ювелірні вироби і 20 тисяч гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.