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Невідомі у масках на Миколаївщині зв'язали і пограбували подружжя

Невідомі у масках на Миколаївщині зв'язали і пограбували подружжя

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Троє невідомих у масках на Миколаївщині проникли у будинок подружжя і, побивши господаря, зв'язали пару і вкрали у подружжя ювелірні вироби і 20 тисяч гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.

"Близько 5:50 годині ранку 26 грудня до Вітовського відділення поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від 60-річної мешканки села Полігон про те, що до їхнього з чоловіком будинку проникли троє невідомих осіб, обличчя яких були приховані масками. Коли подружжя спало, нападники проникли у помешкання, завдавши тілесних ушкоджень господарю, зв’язали його та дружину скотчем, нападники відібрали у подружжя ювелірні вироби і 20 тисяч гривень та втекли", - повідомили у поліції.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 187 КК України "Розбій", що карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці розшукують нападників та вживають заходів для їх затримання.

Нагадаємо, на Миколаївщині троє невідомих у масках зв'язали сторожа й влаштували погром у сільраді.

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