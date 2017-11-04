Неизвестные в балаклавах под ВР принудительно обыскивают людей - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Посетители Верховной Рады сообщили, что их личные вещи принудительно осматривали неизвестные люди в балаклавах под стенами парламента. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Несколько представителей неправительственных организаций и просто граждан, которые приходили на встречу ко мне в ВР, пожаловались, что их личные вещи и сумочки принудительно осматривали неизвестные люди в балаклавах в устроенном у ВР самопостроенном вольере", - указала она.
По мнению И.Геращенко, это недопустимо и является серьезным нарушением закона, на что должна реагировать Нацполиция.
"По сути, незаконные формирования осматривают в центре украинской столицы личные вещи граждан. Готовлю официальный запрос в Нацполицию", - заявила она.
"И опять таки, обращаю внимание тех политсил, которые начали это действо у ВР, а сейчас снимают с себя всю ответственность. Обращаюсь к политикам и лидерам политсил, которые перевозбужденные гоняли или вальяжно прогуливались возле ВР 17 октября, призывали людям собраться, а сейчас убежали, кто домой, кто за границу, а кто просто исчез из медиапространства. Вы должны приложить усилия, чтобы достойно выйти из ситуации, публично, как призывали собираться, призывать прекратить этот беспорядок и издевательства над Мариинским парком, над киевлянам и гостями украинской столицы", - отметила И.Геращенко.
Ранее министр А.Аваков приказал МВД прекратить охрану митингующих возле ВР.