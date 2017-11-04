Неизвестные в балаклавах под ВР принудительно обыскивают людей - Геращенко

"Несколько представителей неправительственных организаций и просто граждан, которые приходили на встречу ко мне в ВР, пожаловались, что их личные вещи и сумочки принудительно осматривали неизвестные люди в балаклавах в устроенном у ВР самопостроенном вольере", - указала она.

По мнению И.Геращенко, это недопустимо и является серьезным нарушением закона, на что должна реагировать Нацполиция.

"По сути, незаконные формирования осматривают в центре украинской столицы личные вещи граждан. Готовлю официальный запрос в Нацполицию", - заявила она.

"И опять таки, обращаю внимание тех политсил, которые начали это действо у ВР, а сейчас снимают с себя всю ответственность. Обращаюсь к политикам и лидерам политсил, которые перевозбужденные гоняли или вальяжно прогуливались возле ВР 17 октября, призывали людям собраться, а сейчас убежали, кто домой, кто за границу, а кто просто исчез из медиапространства. Вы должны приложить усилия, чтобы достойно выйти из ситуации, публично, как призывали собираться, призывать прекратить этот беспорядок и издевательства над Мариинским парком, над киевлянам и гостями украинской столицы", - отметила И.Геращенко.

Ранее министр А.Аваков приказал МВД прекратить охрану митингующих возле ВР.