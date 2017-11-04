Невідомі у балаклавах під ВР примусово обшукують людей - Геращенко

"Кілька представників неурядових організацій і просто громадян, що приходили на зустріч до мене у ВР, поскаржилися, що їх особисті речі й сумочки примусово оглядали невідомі люди в балаклавах у влаштованому біля ВР самозбудованому вольєрі", - вказала вона.

На думку І.Геращенко, це неприпустимо і є серйозним порушенням закону, на який має реагувати Нацполіція.

"По суті, незаконні формування оглядають в центрі української столиці особисті речі громадян. Готую офіційний запит в Нацполіцію", - заявила вона.

"Й знову таки, звертаю увагу тих політсил, які розпочали це дійство біля ВР , а зараз знімають з себе всю відповідальність. Звертаюся до політиків і лідерів політсил, які перезбуджено ганяли чи вальяжно прогулювалися біля ВР 17 жовтня, закликали людей зібратися, а зараз втекли, хто додому, хто за кордон, хто просто зник з медіапростору. Ви маєте докласти зусиль, аби достойно вийти з ситуації, публічно, як закликали збиратися, закликати припинити цей безлад і знущання над Маріїнським парком, над киянам і гостями української столиці", - зауважила І.Геращенко.

Раніше міністр А.Аваков наказав МВС припинити охорону мітингувальників біля ВР.