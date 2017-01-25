Неизвестные исписали красной краской монумент в заповеднике "Быковнянские могилы"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Неизвестные исписали красной краской монумент и стены на украинской части Международного мемориала жертвам тоталитаризма на территории заповедника "Быковнянские могилы". Об этом сообщает пресс-служба Минкульта Украины, передает УНН.
"По информации, предоставленной руководством Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы", ориентировочно ночью на 25 января на территории заповедника неустановленными лицами совершен акт вандализма. Красной масляной краской исписаны мемориальные стены и центральный монумент на украинской части Международного мемориала жертвам тоталитаризма, польская стена памяти и входная конструкция польского военного кладбища. Установлена также попытка разрушить домкратом входную стелу на польской части Мемориала", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на территорию заповедника была вызвана полиция. Сейчас там работает следственно-оперативная группа.
"Министерство культуры Украины крайне обеспокоено циничной ситуацией уничтожения памятников истории, призванных увековечивать память жертв политических репрессий и расценивает эти действия как вандализм", — заявили в Минкульте.
Справка УНН. Мемориальный комплекс "Быковнянские могилы" создан в память жертв политических репрессий вблизи поселка Быковня. С 2006 года памятник имеет статус заповедника национального значения.