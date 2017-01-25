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Невідомі обписали червоною фарбою монумент у заповіднику "Биківнянські могили"

Невідомі обписали червоною фарбою монумент у заповіднику "Биківнянські могили"

Київ • УНН

 • 10188 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Невідомі обписали червоною фарбою монумент і стіни на українській частині Міжнародного меморіалу жертвам тоталітаризму на території заповідника "Биківнянські могили". Про це повідомляє прес-служба Мінкульту України, передає УНН.

“За інформацією, наданою керівництвом Національного історико-меморіального заповідника „Биківнянські могили“, орієнтовно вночі на 25 січня на території заповідника невстановленими особами вчинено акт вандалізму. Червоною олійною фарбою обписані меморіальні стіни та центральний монумент на українській частині Міжнародного меморіалу жертвам тоталітаризму, польська стіна пам’яті та вхідна конструкція польського військового цвинтаря. Встановлена також спроба зруйнувати домкратом вхідну стелу на польській частині Меморіалу”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на територію заповідника була викликана поліція. Наразі там працює слідчо-оперативна група.

“Міністерство культури України вкрай стурбоване цинічною ситуацією нищення пам’яток історії, що покликані увічнювати пам’ять жертв політичних репресій та розцінює ці дії як вандалізм”, — заявили у Мінкульті.

Довідка УНН. Меморіальний комплекс “Биківнянські могили” створений на пам’ять жертв політичних репресій поблизу селища Биківня. З 2006 року пам’ятка має статус заповідника національного значення.

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