Неизвестные обокрали банкомат в Сумах

Около пяти часов в дежурную часть Сумского отдела полиции поступило сообщение от частной охранной фирмы о повреждении банкомата на улице Санаторной, 3 в областном центре.

Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа полиции выяснила, что в помещение, в котором расположен банкомат, проникли неизвестные и повредив банковское оборудование завладели наличными средствами, которые в нем хранились.

По информации пресс-службы, сумма нанесенного ущерба выясняется.

На месте происшествия работают следователи и оперативники полиции. Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины и начала досудебное следствие.