Неизвестные обокрали банкомат в Сумах
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Сумах неизвестные проникли в помещение на улице Санаторной и, повредив банковское оборудование, похитили наличные средства. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Сумской области.
Около пяти часов в дежурную часть Сумского отдела полиции поступило сообщение от частной охранной фирмы о повреждении банкомата на улице Санаторной, 3 в областном центре.
Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа полиции выяснила, что в помещение, в котором расположен банкомат, проникли неизвестные и повредив банковское оборудование завладели наличными средствами, которые в нем хранились.
По информации пресс-службы, сумма нанесенного ущерба выясняется.
На месте происшествия работают следователи и оперативники полиции. Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины и начала досудебное следствие.