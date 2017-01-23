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Невідомі обікрали банкомат у Сумах

Невідомі обікрали банкомат у Сумах

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. У Сумах невідомі особи проникли до приміщення на вулиці Санаторній та, пошкодивши банківське обладнання, викрали готівкові кошти. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Сумської області.

Близько п’ятої години до чергової частини Сумського відділу поліції надійшло повідомлення від приватної охоронної фірми про пошкодження банкомату на вулиці Санаторній, 3 в обласному центрі.

Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група поліції з’ясувала, що до приміщення, в якому розташовано банкомат, проникли невідомі і пошкодивши банківське обладнання заволоділи готівковими коштами, які в ньому зберігалися.

За інформацією прес-служби, сума завданих збитків наразі з’ясовується.

На місці події працюють слідчі та оперативники поліції. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України та розпочала досудове слідство.

 

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