Невідомі обікрали банкомат у Сумах
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У Сумах невідомі особи проникли до приміщення на вулиці Санаторній та, пошкодивши банківське обладнання, викрали готівкові кошти. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Сумської області.
Близько п’ятої години до чергової частини Сумського відділу поліції надійшло повідомлення від приватної охоронної фірми про пошкодження банкомату на вулиці Санаторній, 3 в обласному центрі.
Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група поліції з’ясувала, що до приміщення, в якому розташовано банкомат, проникли невідомі і пошкодивши банківське обладнання заволоділи готівковими коштами, які в ньому зберігалися.
За інформацією прес-служби, сума завданих збитків наразі з’ясовується.
На місці події працюють слідчі та оперативники поліції. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України та розпочала досудове слідство.