Неизвестные напали с битами и стреляли в чиновника в Киеве

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 53674 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105474 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162434 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119354 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118285 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113509 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104924 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107245 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103725 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155357 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Неизвестные напали с битами и стреляли в чиновника в Киеве

Неизвестные напали с битами и стреляли в чиновника в Киеве

Киев  •  УНН

 • 11211 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Полиция Киева разыскивает нападавших, которые вчера вечером избили битами и стреляли в чиновника. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

В 22:28 в столичную полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Никольско-Слободской: двое неизвестных в балаклавах избили битой мужчину, стреляли в него и скрылись с места происшествия на "БМВ" темного цвета с иностранными номерными знаками. В городе ввели оперативный план для розыска автомобиля злоумышленников.

На месте происшествия в милицию обратился 51-летний чиновник, который рассказал: он вместе с 26-летним сыном, который был за рулем "Фольксваген Пассат", заехал во двор дома и вышел из машины. С "БМВ", что был припаркован неподалек, выбежали двое мужчин в балаклавах и начали бить его битами. Злоумышленники повалили потерпевшего на землю, при этом один из нападавших произвел несколько выстрелов. После неизвестные повредили "Фольксваген" потерпевшего и скрылись.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Пострадавшего "скорая" доставила в больницу с огнестрельными ранениями спины и множественными ссадинами тела.

Следователи полиции рассматривают несколько версий совершенного, основная из которых - профессиональная деятельность потерпевшего.

Как сообщал УНН, мать, по вине которой умер годовалый мальчик, осудили.

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