Неизвестные напали с битами и стреляли в чиновника в Киеве

В 22:28 в столичную полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Никольско-Слободской: двое неизвестных в балаклавах избили битой мужчину, стреляли в него и скрылись с места происшествия на "БМВ" темного цвета с иностранными номерными знаками. В городе ввели оперативный план для розыска автомобиля злоумышленников.

На месте происшествия в милицию обратился 51-летний чиновник, который рассказал: он вместе с 26-летним сыном, который был за рулем "Фольксваген Пассат", заехал во двор дома и вышел из машины. С "БМВ", что был припаркован неподалек, выбежали двое мужчин в балаклавах и начали бить его битами. Злоумышленники повалили потерпевшего на землю, при этом один из нападавших произвел несколько выстрелов. После неизвестные повредили "Фольксваген" потерпевшего и скрылись.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Пострадавшего "скорая" доставила в больницу с огнестрельными ранениями спины и множественными ссадинами тела.

Следователи полиции рассматривают несколько версий совершенного, основная из которых - профессиональная деятельность потерпевшего.

Как сообщал УНН, мать, по вине которой умер годовалый мальчик, осудили.