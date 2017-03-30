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Невідомі напали з битами та стріляли в посадовця у Києві

Невідомі напали з битами та стріляли в посадовця у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Поліція Києва розшукує нападників, які вчора ввечері побили битами та стріляли у посадовця. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.

О 22:28 до столичної поліції надійшло повідомлення про стрільбу на вулиці Микільсько-Слобідській: двоє невідомих у балаклавах побили битою чоловіка, стріляли у нього і зникли з місця події на “БМВ” темного кольору з іноземними номерними знаками. У місті ввели оперативний план для розшуку автомобіля зловмисників.

На місці події до правоохоронців звернувся 51-річний посадовець, який розповів: він разом із 26-річним сином, яким був за кермом “Фольксваген Пасат”, заїхав на подвір’я будинку і вийшов з авто. Із “БМВ”, що було припарковане неподалік, вибігли двоє чоловіків у балаклавах і почали бити його битами. Зловмисники повалили потерпілого на землю, при цьому один із нападників здійснив кілька пострілів. Після невідомі пошкодили “Фольксваген” потерпілого і втекли.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Потерпілого “швидка” доставила у лікарню із вогнепальними пораненнями спини та множинними саднами тіла.

Слідчі поліції розглядають кілька версій вчиненого, основна з яких — професійна діяльність потерпілого.

Як повідомляв УНН, матір, з вини якої помер однорічний хлопчик, засудили.

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