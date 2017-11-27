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Неизвестные пытались выкачать токсичные гудроны на Грибовицкой свалке

Неизвестные пытались выкачать токсичные гудроны на Грибовицкой свалке

Киев  •  УНН

 • 10456 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. У Грибовицкой свалки во Львовской области, неизвестные пытались выкачать из озер кислые гудроны. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Жовкивского райсовета Игорь Муравский, передает УНН.

"На землях Грибовицкого сельского совета с грубым нарушением зафиксировано обращение с опасными, вредными отходами (от забора из озера, загрузки до транспортировки, отгрузки и переработки). Без специальных разрешений на самодельной установке происходил отбор кислых гудронов, которые относятся ко второму классу опасности после радиоактивных и содержат до 85% серной кислоты, которая разъедает любое оборудование, необходимое для их переработки), методом разогрева до температуры кипения, при котором концентрация токсичных выбросов в атмосферу садится и приводит к их накоплению в почвах и грунтовых водах, может способствовать развитию онкологических заболеваний", - написал И.Муравский.

Он отметил, что событие зафиксировала полиция и представители государственной экологической инспекции во Львовской области.

Напомним, что гудрон - это опасные отходы, образующиеся при очистке нефтепродуктов, имеют ІІ класс опасности (высоко опасные вещества, смертельная доза при попадании в желудок - 15-150 мг/кг).

Официальная статистика свидетельствует, что всего в Украине накоплено уже 5 млрд тонн опасных отходов.

По словам экспертов ситуация с опасными отходами в Украине является критической. Плачевная ситуация в этой сфере обусловлена ​​бесконтрольностью и безответственностью.

Лицензии на работу с ядохимикатами получают предприятия без надлежащих ресурсов и технологий. Они берут деньги за якобы утилизацию опасных отходов, однако, не имея материально-технической базы, выбрасывают их где попало.

Например, недавно один из таких утилизаторов решил сжечь опасные отходы прямо под открытым небом в Кропивницком.

Проверить предприятия практически невозможно - в стране действует мораторий на проверки бизнеса. Именно поэтому утилизацию опасных отходов в Украине называют "бумажной" или виртуальной. После такой "утилизации" опасные отходы оказываются на стихийных свалках возле рек, лесов и жилых домов.

В Верховной Раде попытались изменить ситуацию и усилить требования для получения лицензий. Нардепы из экологического комитета ВР еще в прошлом году подготовили законопроект, согласно которому предприятия должны будут проходить обязательную проверку перед получением лицензии. Однако, до сих пор законопроект не принят, а мораторий не снят.

Как сообщал УНН, по словам эксперта Косоурова, 90% утилизаторов опасных отходов работают с грубыми нарушениями и не выдержат проверок после снятия моратория.

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