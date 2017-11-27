Невідомі намагалися викачати токсичні гудрони на Грибовицькому сміттєзвалищі

"На землях Грибовицької сільської ради із грубим порушенням зафіксовано поводження з небезпечними, шкідливими відходами (від забору з озера, завантаження до транспортування, відвантаження та переробки). Без спеціальних дозволів, на саморобній установці відбувався відбір кислих гудронів, які відносяться до другого класу небезпеки після радіоактивних і містять до 85% сірчаної кислоти, що роз’їдає будь-яке обладнання, необхідне для їх переробки), методом розігріву до температури кипіння, при якому концентрація токсичних викидів в атмосферу осідає й призводить до їх накопичування у ґрунтах та ґрунтових водах, що може сприяти розвитку онкологічних захворювань", – написав І.Муравський.

Він зазначив, що подію зафіксувала поліція та представники державної екологічної інспекції у Львівській області.

Нагадаємо, що гудрон — це небезпечні відходи, що утворюються при очищенні нафтопродуктів, мають ІІ клас небезпеки (високо небезпечні речовини, смертельна доза при потраплянні в шлунок — 15-150 мг/кг).

Офіційна статистика свідчить, що всього в Україні накопичено вже 5 млрд тонн небезпечних відходів.

За словами експертів ситуація з небезпечними відходами в Україні є критичною. Плачевна ситуація в цій сфері обумовлена ​​безконтрольністю і безвідповідальністю.

Ліцензії на роботу з отрутохімікатами отримують підприємства без належних ресурсів і технологій. Вони беруть гроші за нібито утилізацію небезпечних відходів, проте, не маючи матеріально-технічної бази, викидають їх де доведеться.

Наприклад, нещодавно один з таких утилізаторів вирішив спалити небезпечні відходи просто під відкритим небом в Кропивницькому.

Перевірити підприємства практично неможливо - в країні діє мораторій на перевірки бізнесу. Саме тому утилізацію небезпечних відходів в Україні називають "паперовою" або віртуальної. Після такої "утилізації" небезпечні відходи опиняються на стихійних звалищах біля річок, лісів і житлових будинків.

У Верховній Раді спробували змінити ситуацію і посилити вимоги для отримання ліцензій. Нардепи з екологічного комітету ВР ще в минулому році підготували законопроект, згідно з яким підприємства повинні будуть проходити обов'язкову перевірку перед отриманням ліцензії. Однак, до цього часу законопроект не прийнятий, а мораторій не знято.

Як повідомляв УНН, за словами експерта Косоурова, 90% утилізаторів небезпечних відходів працюють з грубими порушеннями і не витримають перевірок після зняття мораторію.