Несогласованность позиций евроинституций о механизме приостановления блокирует "безвиз" Украине и Грузии - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Из-за того, что Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС не могут договориться о механизме остановки безвизового режима, тормозится внедрение "безвиза" как для Украины, так и для Грузии, поэтому пока этот вопрос не включен в повестку ЕП. Об этом во время брифинга рассказала заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает корреспондент УНН.
"Сейчас вопрос заключается в том, что нет окончательной договоренности в рамках диалога между Советом ЕС, Европарламентом и Еврокомиссией, поэтому этот вопрос априори не мог стоять в повестке дня Европарламента, потому что по нему еще не завершены дискуссии. У них есть предварительная договоренность, что в случае, если на следующей неделе они приходят к согласию и окончательно принимают решение, они ставят его на повестку дня сессии на ноябрь. Процедурно это возможно... Спор есть по механизму остановки безвизового режима по странам, которые будут иметь преференции путешествовать по ЕС. Фактически, это заблокировало движение и Украины, и Грузии на пути к безвизовому режиму", - сказала она.