Несогласованность позиций евроинституций о механизме приостановления блокирует "безвиз" Украине и Грузии - МИД

"Сейчас вопрос заключается в том, что нет окончательной договоренности в рамках диалога между Советом ЕС, Европарламентом и Еврокомиссией, поэтому этот вопрос априори не мог стоять в повестке дня Европарламента, потому что по нему еще не завершены дискуссии. У них есть предварительная договоренность, что в случае, если на следующей неделе они приходят к согласию и окончательно принимают решение, они ставят его на повестку дня сессии на ноябрь. Процедурно это возможно... Спор есть по механизму остановки безвизового режима по странам, которые будут иметь преференции путешествовать по ЕС. Фактически, это заблокировало движение и Украины, и Грузии на пути к безвизовому режиму", - сказала она.