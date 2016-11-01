Неузгодженість позицій євроінституцій щодо механізму призупинення блокує "безвіз" Україні і Грузії - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Через те, що Єврокомісія, Європарламент та Рада ЄС не можуть домовитися щодо механізму зупинки безвізового режиму, гальмується запровадження "безвізу" як для України, так і для Грузії, тому поки це питання не включено в порядок денний ЄП. Про це під час брифінгу розповіла заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передає кореспондент УНН.
"Зараз питання полягає в тому, що немає остаточної домовленності в рамках діалогу між Радою ЄС, Європарламентом і Єврокомісією, тому це питання апріорі не могло стояти в порядку денному Європарламенту, бо по ньому ще не завершено дискусії. В них є попередня домовленість, що у разі, якщо на наступному тижні вони доходять згоди і остаточно приймають рішення, вони ставлять його на порядок денний сесії на листопад. Процедурно це можливо... Спор є по механізму зупинки безвізового режиму по країнах, які матимуть преференції подорожувати по ЄС. Фактично, це заблокувало рух і України, і Грузії на шляху до безвізового режиму",- сказала вона.