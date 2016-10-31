Неукомплектованность полиции составляет почти 19 тыс. человек - АП
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Неукомплектованность в Национальной полиции составляет почти 19 тыс. полицейских. Об этом свидетельствуют приведенные Администрацией Президента в Twitter данные, передает УНН.
В общем штат насчитывает 130 тыс. человек, 118 тыс. из которых - полицейские.
Как отмечается, в рамках реформы правоохранительной системы некомплект в полиции достигает 18 тыс. 875 человек, среди госслужащих - 1 тыс. 497 человек.
Так, фактически заняты 109 тыс. 628 полицейских и 10 тыс. 503 госслужащих.
Указано также, что впервые принятые на службу (патрульная полиция, выпускники вузов) - 15 тыс. 670 человек.