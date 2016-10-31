Неукомплектованість поліції становить майже 19 тис. осіб - АП
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Неукомплектованість у Національній поліції становить майже 19 тис. поліцейських. Про це свідчать наведені Адміністрацією Президента у Twitter дані, передає УНН.
Загалом штат нараховує 130 тис. людей, 118 тис. з яких - поліцейські.
Як зазначається, у рамках реформи правоохоронної системи некомплект у поліції сягає 18 тис. 875 людей, серед держслужбовців - 1 тис. 497 осіб.
Так, фактично зайняті 109 тис. 628 поліцейських і 10 тис. 503 тис. держслужбовців.
Вказано також, що вперше прийняті на службу (патрульна поліція, випускники ВНЗ) - 15 тис. 670 осіб.