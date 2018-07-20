Нетрезвый водитель Mercedes под Киевом врезался в маршрутку
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Сегодня утром в городе Боярка Киевской области легковой автомобиль врезался в маршрутное такси, в котором находилось 12 пассажиров. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.
"Сегодня утром произошло ДТП, в результате которого водитель авто марки Mercedes не справился с управлением и совершил столкновение с маршрутным такси, в котором находились 12 пассажиров. Люди, которые находились в микроавтобусе, серьезных травм не получили. Водителя Mercedes был доставлен в медицинское учреждение, после оказания помощи, человек покинул больницу", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в легковушке водитель находился сам. От освидетельствования на состояние алкогольного или наркотического опьянения он отказался.
По данному событию правоохранителями были составлены два административных протокола. Один - по факту дорожно-транспортного происшествия, а второй за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
Напомним, сегодня утром на трассе Киев-Чоп в Житомирской области маршрутка въехала в грузовик. В результате погибли 10 человек, еще 10 пострадали. В Житомирской области объявили траур по погибшим в ДТП.