Нетрезвый водитель Mercedes под Киевом врезался в маршрутку

"Сегодня утром произошло ДТП, в результате которого водитель авто марки Mercedes не справился с управлением и совершил столкновение с маршрутным такси, в котором находились 12 пассажиров. Люди, которые находились в микроавтобусе, серьезных травм не получили. Водителя Mercedes был доставлен в медицинское учреждение, после оказания помощи, человек покинул больницу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в легковушке водитель находился сам. От освидетельствования на состояние алкогольного или наркотического опьянения он отказался.

По данному событию правоохранителями были составлены два административных протокола. Один - по факту дорожно-транспортного происшествия, а второй за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Напомним, сегодня утром на трассе Киев-Чоп в Житомирской области маршрутка въехала в грузовик. В результате погибли 10 человек, еще 10 пострадали. В Житомирской области объявили траур по погибшим в ДТП.