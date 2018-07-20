Нетверезий водій Mercedes під Києвом врізався у маршрутку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Сьогодні вранці у місті Боярка Київської області легковий автомобіль врізався в маршрутне таксі, в якому знаходилося 12 пасажирів. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Київській області, передає УНН.
“Сьогодні вранці сталося ДТП, в результаті якого водій авто марки Mercedes не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з маршрутним таксі, в якому перебувало 12 пасажирів. Люди, які знаходилися в мікроавтобусі, серйозних травм не зазнали. Водія Mercedes було доправлено до медичного закладу, після надання допомоги, чоловік залишив лікарню”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, в легковику водій він перебував сам. Від огляду на стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння він відмовився.
За даною подією правоохоронцями було складено два адміністративні протоколи. Один — за фактом дорожньо-транспортної пригоди, а другий за керування транспортним засобом в нетверезому стані.
Нагадаємо, сьогодні вранці на трасі Київ-Чоп у Житомирській області маршрутка в’їхала у вантажівку. У результаті загинули 10 людей, ще 10 постраждали. У Житомирській області оголосили жалобу за загиблими у ДТП.