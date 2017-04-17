Нетрезвый подросток устроил ДТП с 11 автомобилями в России

По прибытии на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 16-летний водитель автомобиля Toyota Crown на узком участке внутридомовой территории не справился с управлением и совершил восемь ДТП с припаркованными вдоль дорог машинами.

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В результате происшествия никто не пострадал, 11 автомобилей получили механические повреждения.

"Подросток имел признаки опьянения и был направлен на медицинское освидетельствование. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови несовершеннолетнего ", - говорится в сообщении.

Установлено, что подросток управлял автомобилем, который принадлежит жителю Приморья 1991 года. Против нарушителя составлен административный материал. Проводится проверка.

"Родителям также предстоит выплатить материальный ущерб, причиненный владельцам поврежденных автомашин", - отметили в УМВД.