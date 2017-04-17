Нетверезий підліток влаштував ДТП з 11 автомобілями в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Владивостоку притягли до відповідальності підлітка, який скоїв ДТП з 11 автомобілями в стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє прес-служба УМВС по Приморському краю, передає УНН.
Після прибуття на місце події співробітники ДАІ встановили, що 16-річний водій автомобіля Toyota Crown на вузькій ділянці внутрішньобудинкової території не впорався з керуванням та скоїв вісім ДТП з припаркованими вздовж дорогами машинами.
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В результаті події ніхто не постраждав, 11 автомобілів отримали механічні пошкодження.
“Підліток мав ознаки сп’яніння і був направлений на медичний огляд. Експертиза показала наявність алкоголю в крові неповнолітнього,” — йдеться в повідомленні.
Встановлено, що підліток керував автомобілем, який належить жителю Примор’я 1991 року. Проти порушника складено адміністративний матеріал. Проводиться перевірка.
“Батькам також належить виплатити матеріальну шкоду, заподіяну власникам пошкоджених автомашин,” — відзначили в УМВС.