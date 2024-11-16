Netflix перестал работать для тысяч пользователей в США
Киев • УНН
Более 12 000 пользователей Netflix в США сообщили о проблемах с работой сервиса. Сбой произошел во время трансляции боксерского поединка, компания пока не прокомментировала ситуацию.
В пятницу вечером, 15 ноября, тысячи пользователей Netflix в США столкнулись с перебоями в работе платформы. Об этом информирует американское информационное агентство Reuters, передает УНН.
По данным веб-сайта Downdetector, который отслеживает сбои, более 12 000 пользователей пожаловались на проблемы со стриминговым сервисом.
Майк Тайсон дал пощечину боксеру-блогеру Джейку Полу на битве взглядов15 нояб. 2024, 08:59 • 100345 просмотров
Downdetector собирает информацию о сбоях, анализируя сообщения из статусов из различных источников, в том числе жалобы пользователей в режиме реального времени.
Известно, что проблемы с буферизацией возникли во время трансляции боя Джейка Пола и Майка Тайсона на Netflix.
Компания Netflix пока что не сделала официального заявление по поводу этого инцидента.
Netflix планирует снять сериал по мультфильму "Скуби-Ду" - СМИ1 мая 2024, 01:24 • 129583 просмотра