Netflix перестал работать для тысяч пользователей в США

В пятницу вечером, 15 ноября, тысячи пользователей Netflix в США столкнулись с перебоями в работе платформы. Об этом информирует американское информационное агентство Reuters, передает УНН.

По данным веб-сайта Downdetector, который отслеживает сбои, более 12 000 пользователей пожаловались на проблемы со стриминговым сервисом.

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Downdetector собирает информацию о сбоях, анализируя сообщения из статусов из различных источников, в том числе жалобы пользователей в режиме реального времени.

Известно, что проблемы с буферизацией возникли во время трансляции боя Джейка Пола и Майка Тайсона на Netflix.

Компания Netflix пока что не сделала официального заявление по поводу этого инцидента.

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