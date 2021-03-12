Netflix может ограничить использование общих паролей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Netflix тестирует функцию, которая может ограничить совместное использование паролей. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Netflix испытывает функцию, которая требует от зрителей подтвердить, что они живут с владельцем счета, что может привести к ограничению совместного использования паролей.
Небольшое количество пользователей Netflix получает сообщение с просьбой подтвердить, что они живут с владельцем учетной записи, введя детали из текстового сообщения или электронного письма, направленного владельцу.
Зрители могут отложить проверку и продолжать просматривать Netflix. Однако сообщение может появиться снова, когда они снова откроют Netflix, и в конце концов от них может потребоваться открыть новый счет, чтобы продолжить трансляцию.
Этот тест предназначен гарантировать, что люди, которые используют учетные записи Netflix, имеют на это разрешение.
Напомним
На Netflix вышел первый полнометражный фильм с украинским дубляжом и субтитрами.