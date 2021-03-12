Netflix може обмежити використання спільних паролів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Netflix тестує функцію, яка може обмежити спільне використання паролів. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Netflix випробовує функцію, яка вимагає від глядачів підтвердити, що вони живуть з власником рахунку, що може призвести до обмеження спільного використання паролів.
Невелика кількість користувачів Netflix отримує повідомлення з проханням підтвердити, що вони живуть з власником облікового запису, ввівши деталі з текстового повідомлення чи електронного листа, надісланого власнику.
Глядачі можуть відкласти перевірку та продовжувати переглядати Netflix. Проте повідомлення може з’явитися знову, коли вони знову відкриють Netflix, і врешті-решт від них може знадобитися відкрити новий рахунок, щоб продовжити трансляцію.
Цей тест призначений гарантувати, що люди, які використовують облікові записи Netflix, мають на це дозвіл.
Нагадаємо
На Netflix вийшов перший повнометражний фільм з українським дубляжем та субтитрами.