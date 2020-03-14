Netflix и Disney приостановили кинопроизводство из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Компании Netflix, и Disney приостановили производство текущих фильмов и телешоу, чтобы предотвратить дальнейшее распространение эпидемии коронавируса, передаёт УНН со ссылкой на The Verge.
Netflix подтвердила The Verge, что производство телевизионных и кинопрограмм приостанавливается в США и Канаде на две недели из-за правительственных ограничений, а также из-за мер безопасности и охраны труда. В заявлении Disney сказано, что “хотя не было подтвержденных случаев заражения COVID-19 на наших производствах, после рассмотрения текущей ситуации, мы приняли решение приостановить производство некоторых из наших фильмы на короткое время”.
Несколько фильмов от Disney и других студий, включая Universal Pictures и Sony Pictures, были отложены. Речь идет, среди прочих, о “Мулан”, “Новые мутанты”, “Ненасытный”, “Форсаж 9”, “Не время умирать” и “Тихое место 2” были перенесены на конец этого года или на время, которое еще не было объявлено. “Форсаж 9”, вероятно, откладывается до апреля 2021 года.
Другие крупные студии, в том числе Sony Pictures, Paramount, Universal и Warner Bros., пока не объявили о крупных закрытиях. Однако, Warner Bros. прекратили производство биографического фильма про Элвиса после того, как актер Том Хэнкс и его жена оказались заражены коронавирусом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Disney показал, кaк cнимали бoeвыe cцeны “Myлaн”