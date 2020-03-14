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Netflix і Disney призупинили кіновиробництво через коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Компанії Netflix, і Disney призупинили виробництво нових фільмів і телешоу, щоб запобігти подальшому поширенню епідемії коронавірусу, передає УНН з посиланням на The Verge.

Netflix підтвердила The Verge, що виробництво телевізійних та кінопрограм призупиняється в США та Канаді на два тижні через урядові обмеження, а також через заходи безпеки і охорони праці. У заяві Disney сказано, що "хоча не було підтверджених випадків зараження COVID-19 на наших виробництвах, після розгляду поточної ситуації, ми прийняли рішення призупинити виробництво деяких з наших фільмів на короткий час".

Кілька фільмів від Disney та інших студій, включаючи Universal Pictures і Sony Pictures, були відкладені. Йдеться, серед іншого, про "Мулан", "Нові мутанти", "Ненаситний", "Форсаж 9", "Не час вмирати" і "Тихе місце 2", що були перенесені на кінець цього року або на час, який ще не було оголошено. "Форсаж 9", ймовірно, відкладається до квітня 2021 року.

Інші великі студії, в тому числі Sony Pictures, Paramount, Universal і Warner Bros., поки не оголосили про велике закриття. Однак, Warner Bros. припинили виробництво біографічного фільму про Елвіса після того, як актор Том Хенкс і його дружина виявилися заражені коронавірусом.

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