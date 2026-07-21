"Нет лучшего способа сформировать информированную точку зрения": в ОП прокомментировали визит в Украину блогерши Лоры Лумер
Киев • УНН
В Офисе Президента заявили, что визит американской блогерши Лоры Лумер поможет ей лично увидеть ситуацию в Украине и не поддаваться российской пропаганде.
В Офисе Президента отреагировали на приезд в Украину американской блогерши Лоры Лумер, пишет УНН.
Очень важно, что Лора Лумер в Украине и видит собственными глазами, что здесь происходит. Нет лучшего способа сформировать информированную точку зрения, чем личный опыт, который дает возможность не поддаваться российской пропаганде
"рф соврала о войне": блогерша из США Лора Лумер приехала в Украину и изменила мнение о войне21.07.26, 09:54 • 3144 просмотра
Лору Лумер называют протрамповской блогершей.