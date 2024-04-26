Несмотря на санкции: россия продолжает покупать британские авто через третьи страны - СМИ

Несмотря на санкции Запада за полномасштабное вторжение россии в Украину, москва, вероятно, до сих пор получает британские автомобили класса "люкс". Для этого рф использует соседние страны. Об этом пишет Sky News, передает УНН.

Детали

В издании отмечают, что в последнее время появились беспрецедентно высокие уровни экспорта роскошных авто в страны-соседи РФ. В частности в Азербайджан. Так, в феврале, из Британии в Баку экспортировали автомобилей на 26 миллионов фунтов.

Статистика свидетельствует, что эта маленькая страна, в экспорте превзошла давно сложившиеся экспортные рынки, такие как Ирландия, Португалия и Катар. Также согласно статистике резкое "восхождение" Азербайджана почти совпадает с месяцем с введением санкций на экспорт автомобилей в Россию.

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Как напомнили в Sky News, британские автомобили запрещено отправлять в Россию как товары "двойного назначения", ведь они могут быть использованы для разработки оружия. Кроме того, в соответствии с определенными ограничениями на предметы роскоши в РФ запрещены импортировать любые авто стоимостью более 42 000 фунтов стерлингов

Однако, несмотря на то, что экспорт британских автомобилей в Россию упал до нуля, он резко вырос в соседние с Россией государства, включая Казахстан, Кыргызстан, Грузию и, прежде всего, Азербайджан - пишет Sky News.

Хотя пока невозможно доказать, куда в конечном итоге попадают эти грузы, есть множество доказательств того, что эти страны используются как каналы для контрабанды запрещенных товаров в Россию.

В издании добавляют. что согласно данным налоговой службы Британии, за три месяца средняя стоимость автомобилей, отправляемых в Азербайджан, превысила 115 000 фунтов стерлингов. Это делает этот небольшой, относительно бедный экономический рынок одним из самых дорогих рынков роскошных автомобилей в мире - наряду со Швейцарией, Люксембургом и Саудовской Аравией.

Общая стоимость экспорта британских автомобилей в Азербайджан за два года с момента вторжения в Украину и введения санкций сейчас составляет 523 миллиона фунтов стерлингов.

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Дополнение

Между тем в Британии отрицают, что их авто могут попасть в РФ. В частности, Британская автомобильная лоббистская группа "Society of Motor Manufacturers and Traders" уверена, что повышение экспорта авто в Азербайджан на 800% можно объяснить внутренними факторами в азербайджанской экономике - и не связано с российскими санкциями.

Британские автопроизводители соблюдают все торговые санкции и осуждают любую сторону, которая ставит это обязательство под угрозу. Экспорт автомобилей с заводов Великобритании в Азербайджан вырос с 2019 года благодаря многим факторам, включая значительный запуск новых моделей, отложенный спрос и растущий внутренний аппетит к британским роскошным автомобилям - заявил представитель SMMT.

В издании заключают, что автомобили - не единственные британские товары, экспорт которых в Центральную Азию и Кавказ также вырос. Отмечается, что во время своего визита в Кыргызстан, глава МИД Кэмерон признал, что Россия использует страны Центральной Азии, чтобы обойти санкции и построить свою "военную машину".

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Напомним

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