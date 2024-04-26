Несмотря на санкции: россия продолжает покупать британские авто через третьи страны - СМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
  •  27189 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
  •  46902 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
  •  56144 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
  •  53887 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  68772 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  152358 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  167402 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  171954 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  151127 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  120986 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

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Несмотря на санкции: россия продолжает покупать британские авто через третьи страны - СМИ

Несмотря на западные санкции, россия, вероятно, получает британские роскошные автомобили через соседние страны, такие как Азербайджан, где экспорт из Британии беспрецедентно вырос.

Новости Мира •   •  7682 просмотра
Несмотря на санкции: россия продолжает покупать британские авто через третьи страны - СМИ

россияне обстреляли Белополье на Сумщине: известно о двух погибших, есть пожар

Россияне обстреляли Белополье в Сумской области, в результате чего погибли два человека и возник пожар.

Война •   •  8417 просмотра
россияне обстреляли Белополье на Сумщине: известно о двух погибших, есть пожар

Минобороны о Рамштайн-21: речь пойдет о разработке алгоритмов, благодаря которым будет поступать западное оружие

На сегодняшней встрече в Рамштайне они обсудят скорейшее налаживание маршрутов поставок и логистики с партнерами, а также алгоритмы поставки западного вооружения, с приоритетом на поставку в Украину 155-мм снарядов и боеприпасов ПТРК.

Война •   •  8664 просмотра
Минобороны о Рамштайн-21: речь пойдет о разработке алгоритмов, благодаря которым будет поступать западное оружие

Правоохранители задержали "черных оружейников", которые пытались продать криминалитету трофейные гранатометы и взрывчатку

В Полтавской, Одесской и Житомирской областях правоохранители задержали "черных оружейников", которые пытались продать криминалитету трофейные гранатометы, взрывчатку и другое оружие, нелегально вывезенное из мест бывших боевых действий.

Криминал и ЧП •   •  7097 просмотра
Правоохранители задержали "черных оружейников", которые пытались продать криминалитету трофейные гранатометы и взрывчатку

Норвегия выделила Украине более 84 миллионов евро военной помощи за последние месяцы - в МОУ поблагодарили

За последние месяцы Норвегия предоставила Украине около 1 миллиарда норвежских крон (более 84 миллионов евро) в виде военной помощи. Министерство обороны Украины выразило благодарность за непоколебимую поддержку Норвегии в борьбе за свободу.

Война •   •  8382 просмотра
Норвегия выделила Украине более 84 миллионов евро военной помощи за последние месяцы - в МОУ поблагодарили

Оккупанты ударили КАБом по Константиновке, бомба не разорвалась, за сутки в Донецкой области 1800 атак рф: полиция показала фото

За минувшие сутки российские войска убили 5 мирных жителей и ранили еще 8 в Донецкой области, обстреляв 9 населенных пунктов артиллерией, ракетами и управляемыми бомбами.

Война •   •  7570 просмотра
Оккупанты ударили КАБом по Константиновке, бомба не разорвалась, за сутки в Донецкой области 1800 атак рф: полиция показала фото

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Государственная пограничная служба не сообщает о резком увеличении попыток незаконного пересечения границы, несмотря на новый закон о мобилизации, но такие попытки продолжаются ежедневно, особенно на границах с Молдовой и Румынией.

Общество •   •  46902 просмотра
Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

россияне из артиллерии обстреляли Никополь: пострадал 9-летний мальчик

Российские войска обстреляли Никополь, ранив 9-летнего мальчика и 42-летнего мужчину, повредив пятиэтажные дома и газопровод.

Война •   •  8788 просмотра
россияне из артиллерии обстреляли Никополь: пострадал 9-летний мальчик

Вместо строить метро, положили средства на депозит: суд взыскал с подрядчика 139 миллионов гривен

Суд взыскал 139 миллионов гривен с подрядчика, который положил на депозитные счета средства, которые получил на строительство метро в столице.

Киев •   •  10431 просмотра
Вместо строить метро, положили средства на депозит: суд взыскал с подрядчика 139 миллионов гривен

В Киеве две аварии на водопроводе: в некоторых домах нет воды, на дорогах перекрыто движение

"Киевводоканал" ремонтирует поврежденные водопроводы на улицах Назаровской и Профессора Подвысоцкого, что вызывает временные перебои водоснабжения и ограничения движения транспорта на указанных участках.

Киев •   •  10884 просмотра
В Киеве две аварии на водопроводе: в некоторых домах нет воды, на дорогах перекрыто движение