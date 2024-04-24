Британию обвинили в помощи россии в "плате за войну с Украиной": о чем идет речь

Великобританию обвинили в том, что она "помогает россии оплачивать войну в Украине", продолжая импортировать рекордные объемы очищенной нефти из стран, которые перерабатывают кремлевское ископаемое топливо. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, данные правительства Британии, проанализированные сайтом экологических новостей Desmog, свидетельствуют, что импорт переработанной нефти из Индии, Китая и Турции в 2023 году составил 2,2 млрд. фунтов стерлингов. Это рекордный показатель. В качестве примера в 2021 году было импортировано нефти на 434,2 млн фунтов стерлингов.

The Guardian объясняет, что россия является крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию и Китай, а Турция стала одним из крупнейших импортеров российской нефти после полномасштабного вторжения рф в Украину.

В ответ на вторжение в 2022 году союзники Украины обязались отказаться от поставок российской нефти и газа. Великобритания официально запретила импорт российских нефтепродуктов с 5 декабря 2022 года. Однако лазейка в законодательстве позволила российской нефти продолжать поступать в Великобританию.

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