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Пыль из Сахары снова достигла Украины: принесла желтоватые облака и "пылевые" дожди
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Британию обвинили в помощи россии в "плате за войну с Украиной": о чем идет речь
Британию обвиняют в косвенном финансировании войны россии в Украине путем импорта рекордных объемов переработанной нефти из стран, перерабатывающих российское ископаемое топливо.
Аграрии могут получить 25% компенсации за сельхозтехнику от украинских производителей
По программе "Сделано в Украине" фермеры получат 25% компенсации на приобретение сельскохозяйственной техники от 44 украинских производителей.
В ЕС могут дать "зеленый свет" вопросу доходов от активов рф для Украины в ближайшие 1-2 недели - СМИ
Вопрос сверхприбылей от замороженных российских активов в ЕС пока не стоит на повестке дня послов ЕС на этой неделе, но есть вероятность, что он может быть одобрен в течение следующих 1-2 недель.
Упала посреди частного жилого сектора: в Донецкой области саперы обезвредили авиабомбу
Саперы обезвредили неразорвавшуюся бомбу ОФАБ-250, упавшую посреди частного жилого массива в Константиновке Донецкой области.
ЕС сегодня выплачивает 1,5 млрд евро помощи Украине - фон дер Ляйен
Европейская комиссия выделила дополнительные 1,5 млрд евро помощи Украине, чтобы поддержать функционирование государства и предоставление услуг, пока страна защищается от российского вторжения.
Рада поддержала законопроект о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом
Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, передачу ее функций центральному органу исполнительной власти, вероятно, Министерству цифровой трансформации, а также введение более жестких правил и ограничений по рекламе и деятельности в сфере азартных игр.
Украина создала Офис поддержки коалиций для координации военной помощи от союзников - Минобороны
Украина создала Офис поддержки коалиций для обеспечения системного управления военной помощью от стран-партнеров. Сейчас союзники создали уже 8 коалиций, среди них такие как коалиция авиационных возможностей, коалиция противовоздушной и противоракетной обороны.
Марсианские пейзажи: Афины поглотила оранжевая дымка из-за пыльной бури в Сахаре
В Афинах небо стало оранжевым, а качество воздуха ухудшилось из-за пыльной бури, пришедшей из пустыни Сахара и создавшей пейзажи, похожие на марсианские.
Франция планирует передать Украине ракеты Aster 30 для систем ПВО SAMP-T - Минобороны
Франция планирует предоставить Украине ракеты большой дальности Aster 30 для наземных и корабельных систем противовоздушной обороны SAMP-T в рамках пакета военной помощи.
Пыль из Сахары снова достигла Украины: принесла желтоватые облака и "пылевые" дожди
Сахарная пыль достигла Украины, ее видно на спутниковых снимках над южными, центральными и северными регионами, но она будет вымываться из атмосферы быстрее благодаря осадкам, потенциально придавая облакам желтоватый оттенок, а капли дождя будут содержать частицы пыли, пока она не отступит на восток до выходных.