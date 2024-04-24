Британию обвинили в помощи россии в "плате за войну с Украиной": о чем идет речь

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  60445 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
  •  61676 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  72339 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  98010 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  100363 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  136330 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157242 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  153990 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  153921 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  122705 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

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Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  177209 просмотра
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Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  218626 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  482246 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  399896 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  445911 просмотра

Британию обвинили в помощи россии в "плате за войну с Украиной": о чем идет речь

Британию обвиняют в косвенном финансировании войны россии в Украине путем импорта рекордных объемов переработанной нефти из стран, перерабатывающих российское ископаемое топливо.

Экономика •   •  12242 просмотра
Британию обвинили в помощи россии в "плате за войну с Украиной": о чем идет речь

Аграрии могут получить 25% компенсации за сельхозтехнику от украинских производителей

По программе "Сделано в Украине" фермеры получат 25% компенсации на приобретение сельскохозяйственной техники от 44 украинских производителей.

Экономика •   •  12205 просмотра
Аграрии могут получить 25% компенсации за сельхозтехнику от украинских производителей

В ЕС могут дать "зеленый свет" вопросу доходов от активов рф для Украины в ближайшие 1-2 недели - СМИ

Вопрос сверхприбылей от замороженных российских активов в ЕС пока не стоит на повестке дня послов ЕС на этой неделе, но есть вероятность, что он может быть одобрен в течение следующих 1-2 недель.

политика •   •  12433 просмотра
В ЕС могут дать "зеленый свет" вопросу доходов от активов рф для Украины в ближайшие 1-2 недели - СМИ

Упала посреди частного жилого сектора: в Донецкой области саперы обезвредили авиабомбу

Саперы обезвредили неразорвавшуюся бомбу ОФАБ-250, упавшую посреди частного жилого массива в Константиновке Донецкой области.

Война •   •  12322 просмотра
Упала посреди частного жилого сектора: в Донецкой области саперы обезвредили авиабомбу

ЕС сегодня выплачивает 1,5 млрд евро помощи Украине - фон дер Ляйен

Европейская комиссия выделила дополнительные 1,5 млрд евро помощи Украине, чтобы поддержать функционирование государства и предоставление услуг, пока страна защищается от российского вторжения.

Экономика •   •  11461 просмотра
ЕС сегодня выплачивает 1,5 млрд евро помощи Украине - фон дер Ляйен

Рада поддержала законопроект о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом

Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, передачу ее функций центральному органу исполнительной власти, вероятно, Министерству цифровой трансформации, а также введение более жестких правил и ограничений по рекламе и деятельности в сфере азартных игр.

Экономика •   •  10335 просмотра
Рада поддержала законопроект о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом

Украина создала Офис поддержки коалиций для координации военной помощи от союзников - Минобороны

Украина создала Офис поддержки коалиций для обеспечения системного управления военной помощью от стран-партнеров. Сейчас союзники создали уже 8 коалиций, среди них такие как коалиция авиационных возможностей, коалиция противовоздушной и противоракетной обороны.

Война •   •  13086 просмотра
Украина создала Офис поддержки коалиций для координации военной помощи от союзников - Минобороны

Марсианские пейзажи: Афины поглотила оранжевая дымка из-за пыльной бури в Сахаре

В Афинах небо стало оранжевым, а качество воздуха ухудшилось из-за пыльной бури, пришедшей из пустыни Сахара и создавшей пейзажи, похожие на марсианские.

Новости Мира •   •  10207 просмотра
Марсианские пейзажи: Афины поглотила оранжевая дымка из-за пыльной бури в Сахаре

Франция планирует передать Украине ракеты Aster 30 для систем ПВО SAMP-T - Минобороны

Франция планирует предоставить Украине ракеты большой дальности Aster 30 для наземных и корабельных систем противовоздушной обороны SAMP-T в рамках пакета военной помощи.

Война •   •  14027 просмотра
Франция планирует передать Украине ракеты Aster 30 для систем ПВО SAMP-T - Минобороны

Пыль из Сахары снова достигла Украины: принесла желтоватые облака и "пылевые" дожди

Сахарная пыль достигла Украины, ее видно на спутниковых снимках над южными, центральными и северными регионами, но она будет вымываться из атмосферы быстрее благодаря осадкам, потенциально придавая облакам желтоватый оттенок, а капли дождя будут содержать частицы пыли, пока она не отступит на восток до выходных.

Общество •   •  11111 просмотра
Пыль из Сахары снова достигла Украины: принесла желтоватые облака и "пылевые" дожди