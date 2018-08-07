Несчастные случаи на производстве в 2018 году: где наибольшие потери
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Фонд социального страхования Украины назвал регионы и профессии, где в 2018 году чаще всего случались несчастные случаи на производстве. Об этом сообщила пресс-служба исполнительной дирекции ФССУ, передает УНН.
“Больше всего в отчетном периоде травмировались рабочие таких профессий: водитель автотранспортных средств (129), горнорабочий очистного забоя (65) и проходчик (58)”, — говорится в сообщении.
По данным ФССУ, наибольшее количество несчастных случаев, связанных с производством, произошло в Днепропетровской области — 14%, в Донецкой области — 12,5% и в городе Киеве — 8,9%. Количество травмированных в этих областях составляет 35,4% от общего количества по Украине.
В целом на протяжении первого полугодия 2018 года Фондом социального страхования Украины зафиксировано 2385 несчастных случаев, связанных с производством, из которых 173 — смертельные.
Как отмечается, по сравнению с тем же периодом прошлого года количество несчастных случаев уменьшилось на 4,2%.
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