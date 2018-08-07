Несчастные случаи на производстве в 2018 году: где наибольшие потери

“Больше всего в отчетном периоде травмировались рабочие таких профессий: водитель автотранспортных средств (129), горнорабочий очистного забоя (65) и проходчик (58)”, — говорится в сообщении.

По данным ФССУ, наибольшее количество несчастных случаев, связанных с производством, произошло в Днепропетровской области — 14%, в Донецкой области — 12,5% и в городе Киеве — 8,9%. Количество травмированных в этих областях составляет 35,4% от общего количества по Украине.

В целом на протяжении первого полугодия 2018 года Фондом социального страхования Украины зафиксировано 2385 несчастных случаев, связанных с производством, из которых 173 — смертельные.

Как отмечается, по сравнению с тем же периодом прошлого года количество несчастных случаев уменьшилось на 4,2%.

Напомним, в Украине ввели новые правила оформления больничных.