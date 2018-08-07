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Нещасні випадки на виробництві у 2018 році: де найбільші втрати

Нещасні випадки на виробництві у 2018 році: де найбільші втрати

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Фонд соціального страхування України назвав регіони і професії, де у 2018 році найчастіше траплялись нещасні випадки на виробництві. Про це повідомила прес-служба виконавчої дирекції ФССУ, передає УНН.

“Найбільше у звітному періоді травмувались робітники таких професій: водій автотранспортних засобів (129), гірник очисного забою (65) та прохідник (58)”, — йдеться у повідомленні.

За даними ФССУ, найбільша кількість нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, сталась у Дніпропетровській області — 14%, у Донецькій області — 12,5% та в місті Києві — 8,9%. Кількість травмованих осіб у цих областях складає 35,4% від загальної кількості по Україні.

Загалом упродовж першого півріччя 2018 року Фондом соціального страхування України зафіксовано 2 385 нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, з яких 173 — смертельні.

Як зазначається, у порівнянні з тим же періодом минулого року кількість нещасних випадків зменшилась на 4,2%.

Нагадаємо, в Україні ввели нові правила оформлення лікарняних.

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