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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 57456 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 78582 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111352 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146784 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196591 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193908 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280398 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 329034 просмотра

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Нереализованный пенальти помешал "Колосу" обыграть "Ингулец"

Нереализованный пенальти помешал "Колосу" обыграть "Ингулец"

Киев  •  УНН

 • 19359 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. ФК "Ингулец" провел домашний поединок с "Колос" в рамках 17-го тура чемпионата Украины по футболу, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Что известно

Девяносто минут борьбы и слишком мало ударов по воротам, поэтому неудивительно, что итог такого противостояния — “сухая” ничья (0:0).

Детали

До отчетного противостояния “Ингулец” пропускал голы в чемпионате на протяжении рекордных для клуба 11-ти матчей. Команда Серия Лавриненко была близка или продолжить эту серию. Незадолго до окончания матча право на одиннадцатиметровый получили ковалевцы. Впрочем, Артем Малыш в рамке ворот сыграл надежно, отбив удар Павла Ореховского и тем самым принес своей команде ничью, которая стала десятой для Петровки в Премьер-Лиге.

Дополнение

В следующем туре “Ингулец” будет гостить в “Миная”, а “Колос” сыграет в гостях с “Мариуполем”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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