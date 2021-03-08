Нереалізований пенальті завадив "Колосу" обіграти "Інгулець"

Що відомо

Дев’яносто хвилин боротьби, обмаль ударів по воротах, тож і не дивно, що підсумок такого протистояння — “суха” нічия (0:0).

Деталі

До звітного протистояння “Інгулець” пропускав голи в чемпіонаті впродовж рекордних для клубу 11-ти матчів. Команда Серія Лавриненка була близькою або продовжити цю серію. Незадовго до завершення матчу право на одинадцятиметровий отримали ковалівці. Втім, Артем Малиш у рамці воріт відіграв надійно, відбивши удар Павла Оріховського й тим самим приніс своїй команді нічию, яка стала десятою для петровців у Прем’єр-Лізі.

Доповнення

В наступному турі “Інгулець” гостюватиме у “Минаю”, а “Колосі” зіграє в гостях із “Маріуполем”.