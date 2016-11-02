Несовершеннолетний "на спор" изнасиловал женщину в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Киевские правоохранители задержали 17-летнего парня, который "на спор" ограбил и изнасиловал 27-летнюю женщину. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.
Несовершеннолетний парень заключил пари со своими знакомыми, что сможет совершить нападение на любого прохожего.
Находясь на улице Харьковское шоссе, злоумышленник увидел молодую женщину. Угрожая жертве ножом, юноша забрал у нее мобильный телефон, а потом затащил в подвальное помещение близлежащего дома и изнасиловал.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.153, ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Украины.
По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога, ему грозит до 7 лет лишения свободы.