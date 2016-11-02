Несовершеннолетний "на спор" изнасиловал женщину в Киеве

Несовершеннолетний парень заключил пари со своими знакомыми, что сможет совершить нападение на любого прохожего.

Находясь на улице Харьковское шоссе, злоумышленник увидел молодую женщину. Угрожая жертве ножом, юноша забрал у нее мобильный телефон, а потом затащил в подвальное помещение близлежащего дома и изнасиловал.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.153, ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Украины.

По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога, ему грозит до 7 лет лишения свободы.