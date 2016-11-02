Неповнолітній "на спір" зґвалтував жінку в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Київські правоохоронці затримали 17-річного хлопця, який “на спір” пограбував та згвалтував 27-річну жінку. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Києва.
Неповнолітній хлопець уклав парі із своїми знайомими, що зможе вчинити напад на будь-якого перехожого.
Перебуваючи на вулиці Харківське шосе, зловмисник побачив молоду жінку. Погрожуючи жертві ножем, юнак забрав у неї мобільний телефон, а потім затягнув до підвального приміщення прилеглого будинку та зґвалтував.
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.153, ч.1 ст.187 Кримінального кодексу України.
За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.